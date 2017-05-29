Ігор Насалик у Львові презентував основні напрями реформування вугільної галузі

Сьогодні, 29 травня, міністр вугільної промисловості й енергетики Ігор Насалик перебував із робочою поїздкою у західних регіонів України.

Ігор Насалик спільно з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою провів апаратну нараду у ЛОДА. Під час наради обговорили питання реформ в енергетиці. Зокрема, міністр ознайомив з напрямками реформ у вугільній галузі та заходами щодо соціального захисту й безпечних умов праці шахтарів. Ці реформи передбачено в Концепції реформування та розвитку вугільної промисловості України, яку разом з планом її реалізації нещодавно схвалили на засіданні уряду.

У межах візиту також передбачена нарада з керівниками шахт і зустрічі з трудовими колективами.

Довідково. Уряд вирішив схвалити Концепцію реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року та затвердив План її реалізації 24 травня.

Реалізація Концепції має дати змогу комплексно розв’язати проблемні питання функціонування вугільної галузі, реалізувати системні заходи з використання її потенціалу для збільшення обсягів видобутку вугілля, підвищити ефективність та перевести вугільну галузь на бездотаційний і самоокупний режим діяльності з одночасним вирішенням екологічних і соціальних проблем шахтарських регіонів та створення сприятливих умов для залучення інвестицій.

За словами Ігоря Насалика, концепція спрямована на розвиток власного видобування вугілля. Серед кроків, які заплановано здійснити, – реструктуризація заборгованості, виділення додаткових коштів для модернізації підприємств та перегляд структури.

Заплановані заходи мають дати змогу створити ремонтну базу, наукову базу та розпочати процес збільшення видобутку вугілля. Зокрема, реалізація заходів, передбачених планом, дозволить довести видобуток вугілля до 2018 року до 8,7 млн тонн.

Питання реформування галузі мають розглянути на трьох засіданнях колегії Міненерговугілля та обговорити з галузевими профспілками.