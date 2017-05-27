За хабар депутату Львівської облради чоловік отримав 5 років в’язниці

Галицький районний суд Львова засудив до 5 років позбавлення свободу чоловіка, який намагався підкупити керуючого справами Львівської обласної ради.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

Зловмисник, запропонувавши чиновнику 50 тис. Грн, просив його посприяти у винесенні на сесію Львівської облради звернень до прем’єр-міністра та голови Верховної Ради України щодо надання Львівщині спеціального економічного статусу і передачі повноважень встановлення тарифів на комунальні послуги місцевим органам самоврядування.

Обвинувачений визнаний винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (дача хабаря).