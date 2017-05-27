Хірурга академії сухопутних військ імені Сагайдачного покарали через хабарництво

Хірурга медслужби Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного у Львові покарали за отримання хабара в одну тисячу доларів.

Медика затримали в кінці лютого цього року. Тоді до нього зі скаргою на стан здоров’я звернувся курсант-першокурсник, пише 368.media. Хірург оглянув його і констатував, що він підлягає відрахуванню. Перспектива потрапити в звичайну військову частину хлопцю не сподобалася. Медик погодився виписати йому таку довідку, що він може уникнути армійської муштри. Вартість послуги становила одну тисячу доларів. Курсант звернувся до свого батька за гроші, а той – у військову прокуратуру.

Хабарника затримали після операції. Він визнав провину, уклав угоду зі слідством. Суд засудив його до штрафу в 17 тис. гривень. Крім того, його звільнили з посади.