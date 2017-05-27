В Україні запустять два додаткові поїзди на Трійцю

Укрзалізниця призначила до свята Трійці два додаткові потяги. Про це інформує прес-служба УЗ.

Зокрема, призначено такі поїзди:

№ 231/232 Дніпро – Івано-Франківськ, який вирушатиме з Дніпра 2 і 4 червня о 17:31, зворотно – 5 і 7 червня о 15:42. № 180/179 Дніпро – Київ, відправлення 3 і 5 червня з вокзалу Дніпро-Головний о 12:12, зворотно зі столиці в ті ж дні о 08:36.

Квитки на ці поїзди вже доступні на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.