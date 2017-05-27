У Львові затримали двох осіб під час спроби незаконно потрапити у чуже житло

Вчора вдень, 26 травня до патрульних 3 батальйону надійшов виклик, що невідомі особи намагаються проникнути в квартири сусідів на вулиці Володимира Великого.

Патрульні негайно прибули на місце події і на одному з поверхів виявили підозрілу особу і ще одну вище поверхом, яка почала швидко спускатися. Чоловіки не змогли пояснити, що роблять у цьому будинку. При поверхневій перевірці у них виявили інструменти, рукавички та інші речі. На одній із перелічених заявницею квартир було заліплене жувальною гумкою дверне вічко, а на другій – відкручені шурупи та пошкоджений замок.

На місце події викликали слідчо- оперативну групу. Патрульні з’ясували, що 31-річні чоловіки львів’яни і проживають у Шевченківському районі Львова. За вказаною адресою вони приїхали на автомобілі Honda Civic і залишили її в дворі. Полісмени допомогли у проведенні процесуальних дій слідчим, інформує Патрульна поліція Львова.