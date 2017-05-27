У Львові стартував заключний тур чемпіонату України з водного поло. Фото

У Львові в басейні СКА 26 травня розпочалися матчі шостого туру Чемпіонату України з водного поло серед чоловічих команд.

У першому поєдинку зустрічалися чемпіон країни «Слобожанець» із Харківської області та ватерпольний клуб «Маріуполь». Як і очікувалося, з рахунком 17:5 перемогу здобули харків’яни. Після цього матчу у басейн вийшли господарі – львівське «Динамо», яке також бореться за чемпіонський титул  та НТУ-ХПІ (Харків). Ця гра завершилася впевненою перемогою львівських ватерполістів з рахунком 20:5.

Фото Марти Грицанюк та Володимира Дубаса

  • Varunamithra Krishnamurthy

    заключний тур — українською мовою це “завершальний тур”; Як і очікувалося — українською мовою це “Як і очікували”. Про правила формування дієслів зворотної дії читайте в Словнику журналістської лексики суржик-українська:
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