У Львові стартував заключний тур чемпіонату України з водного поло. Фото

У Львові в басейні СКА 26 травня розпочалися матчі шостого туру Чемпіонату України з водного поло серед чоловічих команд.

У першому поєдинку зустрічалися чемпіон країни «Слобожанець» із Харківської області та ватерпольний клуб «Маріуполь». Як і очікувалося, з рахунком 17:5 перемогу здобули харків’яни. Після цього матчу у басейн вийшли господарі – львівське «Динамо», яке також бореться за чемпіонський титул та НТУ-ХПІ (Харків). Ця гра завершилася впевненою перемогою львівських ватерполістів з рахунком 20:5.

Фото Марти Грицанюк та Володимира Дубаса