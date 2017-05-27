У Львівському військовому ліцеї імені Героїв Крут пролунав останній дзвоник

У суботу, 27 травня, у Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут урочисто відзначили День останнього дзвоника.

Привітали молодих захисників України керівники області, громадськість, військові, а також їхні близькі та рідні. Із вітальним словом до випускників звернувся голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка. Очільник області зокрема наголосив, навчатися у такому закладі – велика честь, а український народ пишається сьогоднішніми випускниками і покладається на них.

Також голова Львівської ОДА нагородив кращих ліцеїстів за успіхи у навчанні та спортивні досягнення.

Зазначимо, що цьогоріч випускниками стали 133 ліцеїсти, 87 з яких продовжать здобувати військову освіту у вищих навчальних закладах.