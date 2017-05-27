Станом на сьогодні сміття не вивезено з 297 майданчиків

Як повідомили в управлінні житлового господарства ЛМР, станом сьогодні на ранок сміття не вивезено з 297 контейнерних майданчиків житлового фонду.

Це 24% від загальної кількості, інформує прес-служба ЛМР.

У Залізничному районі не вивезено сміття з 22 майданчиків, у Сихівському – з 70, у Франківському – з 86, у Шевченківському – з 104, у Личаківському – з 15.

Повністю очищені від сміття контейнерні майданчики Галицького району.

Нагадаємо, загалом у Львові 1237 сміттєвих майданчиків житлового фонду.