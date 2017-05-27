Ще одному гурту російських музикантів заборонили в’їзд до України

Про це один з членів групи Андрій Григор’єв-Аполлонов розповів російському виданню “Комсомольская правда“.

За його словами, про заборону вони дізналися лише в аеропорту та були вкрай здивовані, адже не виступали в анексованому Криму.

За словами співака, прикордонники могли їх не пустити через те, що один з виконавців – Кирило Андрєєв, – їздив до Ялти на спортивний турнір з хокею.

“Щиро засмучені! Тому що група “Іванушки International” з моменту приєднання Криму до Росії не давала концертів в Криму і в Україні”, – наголосив Григор’єв-Аполлонов.

Зазначається, що до столиці України гурт прямував для приватного концерту.