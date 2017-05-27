Патрульна поліція закликає батьків нагадати дітям правила безпеки на канікули

З настанням канікул діти все більше часу проводитимуть на вулиці самі без дорослих. До них можуть незнайомі люди із запитанням, запропонувати щось або попросити дитину допомогти. Такі незнайомці навіть можуть запропонувати заплатити дитині за допомогу або пригостити чимось, подарувати іграшку. А коли дитина довіряється незнайомцям, виявляється, що дорослі її обдурили. Про це пише прес-служба патрульної поліції Львова.

Щоб такого не сталося, дітям необхідно дотримуватись основних правил:

• Ніколи НЕ розмовляй з незнайомцями. Якщо з тобою заговорили, то ні на що не погоджуйся. Нічого не бери у незнайомців і нікуди не йди ні під яким приводом. Запам’ятай: хороший дорослий не проситиме допомоги у дитини. Якщо тебе намагаються силою відвести, то кричи «Допоможіть! Це не мій тато, він хоче мене вкрасти!»

• Якщо тебе переслідують (дорослий чи підліток), то ніколи не тікай у безлюдні місця, навпаки, йди на зупинку, до магазину, на пошту. Проси допомоги у поліцейського, охоронця, продавця або просто перехожих на вулиці. Завжди пояснюй, що це не твої батьки, не твій брат, а хтось чужий тебе переслідує.

• Не говори з п’яними, краще швидше піди з місця зустрічі.

• Не ходи з незнайомими хлопцями / дівчатами у безлюдні місця.

• Не ходи гуляти, не спитавши дозволу. Якщо кудись ідеш, завжди говори батькам точне місце і адресу, не гуляй сам увечері, коли на вулиці вже темно.

• Якщо ти загубився в людному місці, стій, чекай батьків. Якщо їх довго немає, то попроси допомоги у дорослих.

Розкажіть своїй дитині, як треба діяти, якщо загубився. Ось кілька порад:

• Загубився на вулиці, то …

Передусім — не лякайся і не плач.

Найрозумніше — не йти з того місця, де тебе залишили дорослі.

Якщо батьків довго немає, звернись до людей, краще до поліцейського, до продавця, диспетчера або охоронця, можна до двірника або до мами / бабусі, яка гуляє зі своїми дітьми.

Неабияку небезпеку для дітей несе дорога. Поясність малюку, коли ми бачимо автомобіль, ми думаємо, що водій автомобіля також бачить нас. Це не завжди так. Часто через це стаються наїзди на пішоходів або велосипедистів. Водій автомобіля може не бачити вас з різних причин: у нього брудне вікно, на вулиці погана погода, наприклад, дощ. Або ви обходите автомобіль ззаду, коли водій саме рушає заднім ходом. Часто водії не бачать пішоходів в темний час доби, тому що світла фар недостатньо, щоб побачити темні фігури. Що треба робити, щоб такого не сталося? Треба завжди бути обережним і переконатись, що водій вас бачить. Навіть якщо ви переходите дорогу по пішохідному переходу. Також треба бути помітним. Одяг повинен містити світловідбиваючі елементи.