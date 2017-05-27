На Львівщині внаслідок ДТП постраждало чотири особи, з них двоє дітей

26 травня о 13:40 год. поблизу с. Пониковиця Бродівського району на автодорозі “Броди – Пониковиця” водій легкового автомобіля “Ніссан Мікра” не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем “Форд Мондео”.

Внаслідок зіткнення отримали травми різного ступеню важкості 4 (чотири) особи, з них 2 дітей, а саме:

– водій автомобіля “Ніссан Мікра”, 1976 року народження, мешканець м. Броди, помер в кареті швидкої допомоги у дорозі до лікарні;

– пасажирка автомобіля “Ніссан Мікра”, дитина, 2008 року народження, жителька м. Броди, госпіталізована до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “Охматдит“;

– водій автомобіля “Форд Мондео”, 1963 року народження, житель с. Колпин Бродівського району, госпіталізований до Бродівської ЦРЛ;

– пасажирка автомобіля “Форд Мондео”, дитина, 2008 року народження, жителька с. Колпин Бродівського району, госпіталізована до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “Охматдит“.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди не виявлені. Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.