На Львівщині прикордонники затримали «Ауді А4», викрадене у Нідерландах

Минулої доби співробітники Держприкордонслужби виявили легковий автомобіль «Ауді А4», який знаходився в міжнародному розшуку.

Так, учора вночі під час перевірки транспортного засобу 2003 року випуску литовської реєстрації, який прямував з України через пункт пропуску «Шегині», спрацювала база даних Інтерполу. Прикордонники Мостиського загону встановили, що автівку викрали у Нідерландах. Автомобілем керував 23-річний громадянин України.

Наразі виявлену автівку передано до Національної поліції у Львівській області. По даному факту повідомлено Укрбюро Інтерполу в м. КиєвіЮ, інформує прес-служба ДПСУ.