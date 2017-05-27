На Львівщині правоохоронці вилучили зброю у відвідувача кафе

Працівники Самбірского відділу поліції викрили чоловіка, котрий мав із собою зброю іноземного виробництва.

Зброю правоохоронці виявили 26 травня близько другої години ночі у відвідувача одного з кафе у Самборі. Особу чоловіка встановлено – це 28-річний місцевий мешканець. Вилучений пістолет калібру 9 мм, споряджений набоями з гумовими кулями, поліцейські скерували на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від двох до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області