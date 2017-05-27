На Львівщині обіцяють відкрити шість станцій відновлювальної енергетики

У Львівській області до кінця року з’являться дві вітроелектростанції, три сонячні електростанції, а також як мінімум одна гідроелектростанція.

Про це розповів голова Львівської ОДА Олег Синютка на конференції «Відновлювана енергетика та заміщення газу. Впровадження енергосервісу та енергоменеджменту», пише Урядовий портал.

«Ми до кінця року, окрім тих електростанцій, які запущено, плануємо відкрити ще дві вітроелектростанції, три сонячні електростанції, а також як мінімум одну гідроелектростанцію. Також ми сподіваємось, що до кінця 2017-го ще 48 котелень буде переведено на альтернативне паливо”, – зазначив Синютка.

Учасники конференції обговорили питання термомодернізації будівель бюджетних установ за ЕСКО-механізмом. Область готується до впровадження енергосервісу. Наразі зібрано та на сайті Держенергоефективності опубліковано дані щодо енергоспоживання 240 бюджетних установ Львівщини, які можуть бути потенційними об’єктами енергосервісу. 5 ЕСКО-інвесторів вже оголосили про готовність працювати у цій області.

Також Львівщина спільно з Держенергоефективності активно працюватиме над впровадженням систем енергоменеджменту у бюджетній сфері. За оцінками експертів, лише завдяки енергоменеджменту можна зменшити енергоспоживання у школах, дитсадках, лікарнях тощо до 20% без додаткових витрат бюджету. На сьогодні енергомоніторинг впроваджено у 6 містах та 285 установах обласного підпорядкування Львівської області.

Конференцію організовано Держенергоефективності у співпраці з Львівською ОДА, Українсько-данським енергетичним центром, Фондом ім. Ф. Еберта в Україні.