Львівське сміття виявили на Київщині. Фото

Вчора, 26 травня, поблизу села Здорівка Васильківського району дві вантажівки скинули сміття з побутовими відходами, товарні чеки який вказують на приналежність до Львівського регіону.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Київській області.

На спец лінію 102 звернулись жителі села Здорівка Васильківського району з повідомленням про те, що неподалік населеного пункту дві вантажівки викинули сміття з побутовими відходами.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції. Встановлено, що двоє жителів Львівського регіону на вантажних автомобілях “DAF” перевозили сміття. При проведенні огляду місця події було знайдено товарні чеки із різних закладів Львова.

“Львівське сміття в Здорівці. Сьогодні 26 травня, близько 9 ранку, місцеві жителі зафіксували, що на території села поблизу Одеської траси відбувається викид сміття, на що було викликано поліцію. Поблизу місця викиду вдалось затримати двох водіїв вантажівок. Ці вантажівки мають львівські номерні знаки та явний сморід сміття. На місце події прибула поліція разом з начальником Васильківського відділу Перваком В.М. По даному правопорушенню відкрита кримінальна справа, на місці працює криміналістична група”, повідомив Олександр Здорівка у Facebook.

Наразі транспортні засоби поміщені на штраф майданчик. Проводиться перевірка з метою встановлення осіб, причетних до організації незаконного перевезення сміття.

Слідчим відділом Васильківського відділу поліції внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. Триває слідство.