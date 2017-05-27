Фестиваль «Казка у гаю» 2017: чим потішить Шевченківський гай маленьких львів’ян

Це свято вже більш ніж 10 років поспіль дарує дітям зустрічі з улюбленими казковими персонажами

Традиційний щорічний фестиваль «Казка у гаю» – це час, коли дитячі та юнацькі театральні колективи з різних куточків України дивують казковими театральними постановками. Однак, за словами організаторів, це свято не лише для дітей, але й для дорослих, бо поринути у казку – цікаво у будь-якому віці. Цьогоріч, окрім звичних розваг, на гостей фестивалю чекають сюрпризи.

У «Казці в гаю» діятимуть аж 5 тематичних зон, де малеча зможе не лише розважитись, але й опанувати нові творчі вміння.

«Галявина казкарів». Це постійно діюча галявина фестивалю, де казкарі читають легенди та байки, розповідають про казки та колискові.

«Галявина розваг». Як і щороку, тут дітки зможуть розважитися та погратися із казковими персонажами – Казковою та Квітковою панною, а також з веселим Гайовичком.

«Галявина маленьких майстрів». Народні майстри проведуть тут майстер-класи з різних ремесел: ткацтва та гончарства. Також маленькі відвідувачі матимуть нагоду створити ляльки-мотанки з тканини та сіна й розмалювати піч.

Виставка екзотичних тварин. Тут гості фестивалю познайомляться з «іноземними» представниками тваринного світу.

Флешмоб із складання карти-пазлу «Україна моя – Єдина»: кожен регіон України складуть в одне ціле.

Родзинкою свята стане інтерактивна платформа «Коза-дереза», де за допомогою професійного художника гості власноруч розмалюють Козу та зможуть зробити фотографії на пам’ять біля свого творіння.

Зазначимо, свято приурочене до Дня захисту дітей, який відзначають 1 червня.

Нагадаємо, Казковий фестиваль у Шевченківському гаю пройде вже цими вихідними, 27-28 травня.