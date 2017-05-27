Цього року в Україні може з’явитися національний лоукостер

У 2017 році в Україні може бути створена національна авіакомпанія в сегменті дешевих авіаперевезень.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

“Я сподіваюся, що в цьому році буде створена національна авіакомпанія в сегменті дешевих авіаперевезень. Переговори тривають. Зараз вони йдуть добре. Звичайно, поки ми не поставимо підписи, говорити про щось рано, але немає сумніву, що переговори завершаться успішно”, – сказав Омелян.

За його словами, також ведуться переговори з іноземними авіакомпаніями про початок польотів в Україну. “Я б дуже хотів, щоб дві авіакомпанії оголосили про початок польотів в Україну з наступного року… У мене були переговори з італійською авіакомпанією. Квиток у них навіть дешевший за автобусний”, – зазначив міністр.

Як повідомлялося, ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair восени відкриє польоти з київського аеропорту “Бориспіль” в Лондон, Манчестер, Ейндховен і Стокгольм, а також зі Львова в Краків, Будапешт, Берлін, Вроцлав, Меммінген, Ейндховен і Лондон. Україна стане 34 країною в мережі польотів Ryanair.