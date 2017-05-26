“Яндекс” офіційно припиняє свою фіндіяльність в Україні

“Яндекс.Україна” повідомила своїх клієнтів, що у зв’язку із тим, що “Яндекс” названий у переліку юридичних осіб, щодо яких вводяться санкції, компанія зупиняє виконання своїх фінансових зобов’язань, а також не гарантує належного виконання інших зобов’язань на термін дії санкцій.
Про це повідомляє mind.kiev.
У компанії зазначили, що введення зазначених санкцій є для “Яндекса” надзвичайною і невідворотною за даних умов обставиною, яка позбавляє його можливості виконувати свої зобов’язання за договором.