Відбулось перше засідання робочої групи щодо експонування пам’ятника Монумент Слави

Відповідно до розпорядження міського голови Львова, було створено робочу групу для вирішення питання експонування пам’ятника Монумент Слави. Під час першого засідання кожен з учасників групи озвучив свою позицію і бачення майбутньої долі пам’ятника Монумент Слави, інформує прес-служба ЛМР.

Відповідно, було прийнято рішення запросити на наступне засідання одного із авторів пам’ятника – Ярослава Мотику; запросити експертів із Львівської академії мистецтв, ЛНУ ім. І. Франка, УКУ, НУ «Львівська політехніка», представників Спілки художників і скульпторів.

До наступного засідання робоча група доручила провести інвентаризацію і обстеження пам’ятника Монумент Слави.

Також учасники робочої групи спільним листом звертатимуться в Інститут національної пам’яті надати своє роз’яснення і бачення поводження з такими об’єктами. Рекомендації та пропозиції проситимуть у фахівців ЛНУ ім. І. Франка, НУ «Львівська політехніка», УКУ тощо.

Нагадаємо, відповідно до розпорядження міського голови Львова №202 від 17 травня 2017 р., розглянувши звернення Почесного громадянина міста Львова, письменника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, учасника національного та правозахисного руху, політв’язня радянських таборів Ігоря Калинця, враховуючи громадську дискусію навколо пам’ятника Монумент Слави, яка останнім часом набула особливої гостроти, враховуючи біполярність думок щодо експонування монументальної композиції, маючи на меті фахове вирішення питання, створено робочу групу для розгляду пропозицій і вирішення питання експонування пам’ятника Монумент Слави на вул. Стрийській.