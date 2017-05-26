Уряд пропонує заборонити ще 20 сайтів

Про це повідомляє “Апостроф”.

“З відомих мені сайтів там тільки один – “2000”. Всі інші сайти я в упор не знаю, наприклад,”Ополченець”… Ну, тобто, зовсім кінчені: маленькі, жахливі, виглядають погано і дивно. Вибирали, звичайно, не навмання, а користувалися базами даних, в тому числі і сайту “Миротворець”, – заявив член експертної ради при Мінінформполітики, голова Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

За словами заступника міністра інформаційної політики Дмитра Золотухіна, методику виявлення сепаратистських ресурсів вже розроблено.

Зокрема, було створено робочу групу для моніторингу та аналізу контенту, визначено норми українського законодавства, які містять заборони на поширення певної інформації, наприклад, заклики до розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

“Потім були проаналізовані ресурси, які підтримуються російською стороною і суб’єктами, пов’язаними з терористичними організаціями на окупованих територіях. Ті ресурси, які містили ознаки закликів, описаних в законодавстві (зокрема, в Кримінальному кодексі), було направлено у СБУ для правової оцінки і реагування”, – зазначив Золотухін.