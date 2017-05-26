У Першій Львівській Медіатеці відбулась зустріч «Глобальне потепління. Наскільки це серйозно»

У кінозалі Першої Львівської Медіатеки відбулась зустріч з британським активістом Філом Торнхілом, який був координатором та співзасновником «Кампанії проти змін клімату» у Великій Британії з 2001 до 2012 року.

На зустрічі Філ за допомогою графіків і наукових пояснень розповів про те, чому глобальне потепління справді відбувається і наскільки це є серйозною проблемою для людства, інформує прес-служба ЛМР.

Перша частина презентації була присвячена висновкам науковців. Філ продемонстрував графік середніх температур, який почав фіксуватись з кінця 19-го століття. Найбільші цифри спостерігаються в останні 18 років. Після цього містер Торнхіл ознайомив гостей заходу з графіком коливання СО2 протягом попередніх 450 тис. років, а також його співвідношенням до середніх температур.

Наступна частина презентації, за бажанням гостей, була присвячена політичному аспекту питання змін клімату. Оскільки до глобального потепління є причетні компанії, що займаються видобуванням викопного палива, вони в значній мірі лобіюють свої інтереси в урядах провідних країн. Зокрема, це стосується США, де, згідно з даними з «Грінпісу», проводиться політика заперечення глобального потепління. Наприклад, при банкротстві однієї з провідних компаній по видобуванню викопного палива виявилось, що вона фінансувала інформаційні проекти, що заперечували науковий факт збільшення СО2 на нашій планеті.

Також, в другій частині презентації мова стосувалась кліматичних перемовин в Парижі, що відбулись в 2015 році та громадської роботи Філа у Великобританії. З кожним роком ситуація на політичній арені в питанні глобального потепління змінюється. І якщо раніше в США відносно мало звертали увагу на цей факт, то зараз найбільші демонстрації відбуваються саме тут. Також Філ розповів, що останнім часом республіканські ЗМІ намагаються висвітлити глобальне потепління як придуману проблему, хоча 97% науковців стверджують, що це вже відбувається і продовжує відбуватись.

Завершився захід питаннями від гостей, що стосувались як уточнень про кліматичні зміни, так і думки Філа щодо поточної ситуації в Україні та у Львові зокрема. Наприклад, була зачеплена проблема зі сміттям у Львові, що турбує велику частину мешканців нашого міста. Цю проблему можна побачити, а це яскравий приклад того, що речі, які людство може відчути, цікавлять нас значно більше тих, які спостерегти складніше.

Захід «Глобальне потепління. Наскільки це серйозно» організувала громадська організація «За Екорозвиток» за сприяння Першої Львівської Медіатеки.