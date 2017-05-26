У Львові зловмисник познайомився з жінкою у мережі Інтернет та заволодів її сумкою

Збитки, заподіяні потерпілій, становлять понад шість тисяч гривень.

В Сихівський відділ поліції 24 травня звернулася 23-річна жителька Пустомитівського району. За словами заявниці, вона стала жертвою шахрая, якого знає лише на ім’я. Зі зловмисником жінка познайомилася на одному з Інтернет-сайтів. Під час зустрічі у Львові потерпіла попросила чоловіка кілька хвилин потримати сумку, проте новий знайомий просто взяв сумку і втік з нею.

В сумці знаходилися мобільний телефон «Самсунг Галаксі», 150 гривень та особисті речі жінки. Загальна сума заподіяних збитків – близько 6 000 гривень.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та обставини скоєння злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.