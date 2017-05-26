У Львові відбудеться молодіжний конгрес НАТО

Молодіжний конгрес НАТО у Львові відбуватиметься упродовж 23-24 червня, замість анонсованого попередньо 27-28 травня.

Захід має на меті збільшити рівень проінформованості молоді Львівщини з питань безпеки, національної оборони, сучасних викликів, міжнародної співпраці та євроатлантичної інтеграції в контексті посилення діалогу НАТО-Україна.В рамках конгресу, окрім цікавих дискусій відбудеться й моделювання діяльності НАТО, під час якого учасники зможуть відчути себе у ролі справжніх делегатів.

Конгрес організовує ГО «Інститут Суспільних Ініціатив» за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації.

Для участі у заході необхідно зареєструватись за посиланням.

Відібраним учасникам покривається харчування та академічна програма.