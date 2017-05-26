У Львові та Дрогобичі горіли автомобілі

Уночі 26 травня згоріли автомобілі у Львові та Дрогобичі. У Львові зайнялася TOYOTA Camry на вул. Науковій, 50.

Пожежа виникла о 02:53, інформує ДСНС Львівщини.

На момент прибуття вогнеборців автомобіль був охоплений вогнем. TOYOTA сильно вигоріла, однак пожежники врятували від згорання дві автівки, що стояли поруч. Хоча часткових пошкоджень машини зазнали.

Пожежу ліквідували о 03:19.

Цієї ж ночі у Дрогобичі згорів ВАЗ 2109, яки стояв у гаражі на вул. 22-го січня, 92.

Вогонь знищив автомобіль, пошкодив двоповерховий гараж на площі 15 кв.м та автомобіль Opel Vektra.

Причини виникнення займання встановлюються. Внаслідок подій ніхто не постраждав.