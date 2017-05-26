У Львові під час симуляційної гри будуватимуть місто майбутнього

Завтра, 27 травня, у Львові відбудеться симуляційна гра-тренінг «LeoCity. Збудуй місто майбутнього»

«Формат і механіка цього освітнього заходу побудовані таким чином, що учасники матимуть змогу попрацювати в ігровому форматі у сфері управління та підприємництва, які відбуваються у вигаданому місті LeoCity. Спробувати себе в ролі політика, бізнесмена, держслужбовця чи громадського діяча можуть всі охочі у віці від 14 до 35 років», – зазначив автор сценарію Андрій Мочурад.

Як повідомляють організатори, захід має на меті також пропрацювати ідеї, що виникають у молоді, та надати підтримку для їхнього втілення. Тому для молодих активістів це перш за все не гра, а тренінг із командотворення та стратегічного планування.

Подія відбудеться у приміщенні готелю Рейкарц Дворжец (вул. Городоцька, 107).

Організаторами заходу є Громадська організація «Граніт» спільно з Майстернею ігрофікації «EduGames» за підтримки відділу молодіжної політики ЛОДА.

Отримати додаткову інформацію та зголоситися для участі можна на сторінці у Фейсбуці.

Докладніше – за телефонами організаторів: (067) 34 81 519, (068) 47 83 331, (097) 94 50 005.

Довідка. Громадське об’єднання «Граніт» – громадська організація, що об’єднує львівську патріотичну молодь та понад 10 років втілює заходи у сферах освіти, культури тощо.

EduGames – майстерня освітніх інновацій та ігрофікації, що проводить інтерактивні тренінги, розробляє настільні та освітні ігри, працює з школярами у сфері профорієнтації, тощо.