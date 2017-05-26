У червні на Львівщині стартує літня оздоровча кампанія для дітей

За кошти обласного бюджету департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації закупив 2 780 путівок для дітей пільгових категорій.

У першочерговому порядку оздоровчі путівки нададуть дітям-сиротам; дітям, позбавленим батьківського піклування; дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових бов’язків; дітям учасників антитерористичної операції; дітям з інвалідністю, здатним до самообслуговування.

Діти оздоровляться у дитячих закладах Львівщини, зокрема «Дружба», «Зелений гай», «Нафтуся прикарпаття», «Світанок», «Ровесник».

На узбережжі Чорного моря діти відпочиватимуть в оздоровницях Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

Окрім того, за кошти державного бюджету для дітей області виділять путівки до Українського дитячого центру «Молода гвардія» (м. Одеса) та до Міжнародного дитячого центру «Артек», який тимчасово розташувався під Києвом в Пущі–Водиці.

Також на запрошення Львівщини на відпочинок приїдуть 100 дітей учасників антитерористичної операції з Херсонської області в межах програми обміну.