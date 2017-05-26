Свято “Останнього дзвінка” у Львові пройшло без порушень

У Львові та в області поліцейські забезпечили правопорядок у школах під час проведення урочистостей та нагадали учням правила поведінки під час літніх канікул.

Поблизу навчальних закладів у Львові та в області сьогодні, 26 травня, несли службу працівники поліції. Їх основним завданням була охорона публічного порядку під час проведення свята «Останнього дзвоника», окрім того правоохоронці нагадали дітям про правила поведінки та основні небезпеки, що чекають їх у період літніх канікул.

Також керівники підрозділів Головного управління Національної поліції у Львівській області взяли участь у акції «Зростай патріотом», під час якої поліцейські – учасники АТО зустрілись з учнями шкіл, у яких навчались самі та розповіли їм про свій бойовий досвід.

Загалом, порушень публічного порядку під час урочистостей правоохоронці Львівщини не виявили, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.