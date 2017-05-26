Службовий собака допоміг митникам виявити партію наркотичних таблеток (фото)

У міжнародних поштових відправленнях службовий собака Вакс допоміг виявити велику кількість таблеток наркотичної та психотропної дії. Про це інформує ГУ ДФС у Львівській області.

Під час митного контролю двох поштових відправлень, які, згідно з деклараціями форми CN23, пересилали з Іспанії до м.Київ, працівники митниці за допомоги службового собаки породи англійський кокер-спанієль на кличку Вакс виявили 1430 таблеток. Серед них: «TRAMADOL stada», «TRAMADOL Normon», «TRAMADOL cinfa», «LORAZEPAM Normon», «DIAZEPAM LEO» тощо, а також 60 мл рідини (із вмістом Clonazepam). Таблетки були серед задекларованих особистих речей. Ці препарати, згідно з ПКМУ від 06.05.2000 року №770, є медикаментами із вмістом наркотичної та психотропної речовини і обіг яких обмежено.

Про ці факти поінформовано правоохоронні органи.