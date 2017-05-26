При школах Львова відкриють 50 таборів з денним перебуванням (перелік)

Від понеділка у Львові розпочинають роботу табори з денним перебуванням дітей на базі навчальних закладів

Задля організації відпочинку дітей у період літніх канікул при закладах освіти міста заплановано відкриття 50 таборів з денним перебуванням.

29 травня відбудуться урочисті заходи відкриття таборів, які працюватимуть упродовж 14 робочих днів, віз дворазовим харчування дітей за кошти батьків (орієнтовна вартість – близько 25 грн.). У табори приймають дітей віком від 7 до 17 років.

Мережа таборів з денним перебуванням, які діятимуть на базі загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів м. Львова, включає різні види таборів: міжшкільні табори, які можуть відвідувати діти з інших навчальних закладів, звичайні табори з денним перебуванням дітей лише цього навчального закладу, та табори на базі позашкільних навчальних закладів міста для усіх дітей міста.

У всіх таборах з денним перебуванням велику увагу приділятимуть організації дозвілля дітей, а саме: проведенню спортивних змагань та турнірам, туристичним екскурсіям і мандрівкам, культпоходам в театри, музеї, відвіданню бібліотек міста, які спеціально розробили різноманітні заходи: пізнавальні вікторини, інтелектуально-розважальні ігри, відео лекторії, креативні майстерні, бібліо-кіноподорожі, музичні ігрові години.

Також третій рік поспіль у місті діятиме проект «LvivKids» – це мовні табори з денним перебуванням на базі таких навчальних закладів: ССЗШ №81, ССЗШ №15, ССЗШ №46, СЗШ №2. У цих таборах буде поєднано вивчення трьох іноземних мов (англійської, німецької, французька), спорт, образотворче мистецтво, розвиток креативного та критичного мислення у групах по 10-15 учасників. Ці табори розпочнуть свою роботу 30 травня 2017 року.

Перелік дитячих таборів з денним перебуванням на базі позашкільних навчальних закладів м.Львова влітку 2017 року

Перелік дитячих таборів з денним перебуванням (звичайних) влітку 2017 року

Перелік міжшкільних дитячих таборів з денним перебуванням влітку 2017 року

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