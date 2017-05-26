Популярні кальяни Hi-end

Модні вироби з кожним роком витісняють естетику Сходу. Створюються конструкції, які не схожі на класичні кальяни. Так постійно розробляються нові аксесуари і деталі, допрацьовуються функціональні моменти, вносяться зовнішні зміни.

Проведемо короткий огляд найкрасивіших і популярних моделей приладу для паління з усіх новинок, представлених на українському ринку:

– Meduse Hookah. Без перебільшення, найбільш незвичайний кальян. Назва говорить сама за себе. Воно й не дивно, адже химерна конструкція пристрою нагадує морську істоту. Сам по собі прилад досить міцний, ніжки зроблені з металу (в деяких варіантах — з пластика), дуже стійкий. Властивості Медузи приголомшливі: прохолодний ароматний дим виходить густим і чистим, тютюнова суміш забивається легко. Що стосується догляду, однією з переваг моделі є невелика кількість скляних елементів, але саме скло товще і міцніше, ніж в інших приладах.

– Shapes Primo. Цей виріб більш простий і бюджетний. Особливістю такого пристою є незвичайна кришка з двох листів різних розмірів. Її конструкція забезпечує охолодження диму. На кальянній шахті є спеціальний дифузор, який робить прилад тихішим, покращуючи взаємодію диму з водою. Інша особливість — фірмова чаша, яку можна використовувати без фольги. До чіліма передбачається захисний екран, що приховує вугілля. У комплект входить яскраве підсвічування, яке створює особливу атмосферу в процесі паління.

– The Square – Modern Hookah. Ця компанія створює електронні вироби для паління. Така вузька спрямованість дозволила корпорації вийти на високий рівень і в своєму сегменті зайняти лідерські позиції. Сам виріб і аромати виготовляють у високотехнологічних лабораторіях Лос-Анджелеса. Відразу підкреслимо, що Square — товари преміум класу, популярні в усьому світі. Міні-кальяни зручної форми з привабливим яскравим дизайном можна розпалювати в будь-якому місці і брати з собою у подорож. Їх переваги: ​​нешкідливість, зручне транспортування, такі пристрої не вимагають додаткової комплектації, відразу готові до застосування, а вартість виробу дозволяє кожному насолодитися якісним ароматним паром.

– Hi Tech Club Rocket. Модні й ергономічні вироби з унікальними технічними характеристиками. Завдяки своїм матеріалам і запатентованій конструкції процес паління більш здоровий і приємний. Як і у багатьох представників цього класу пристроїв, не застосовується фольга, а отже, немає часток алюмінію у димі. Чаша з нержавіючої сталі повноцінно замінила фольгу, що полегшило догляд за приладом. Важлива перевага приладу — естетика. Плавні переливи різнокольорового світла від підсвічування дають можливість у повній мірі розслабитися і відпочити, занурившись у пряні аромати.

Комплектація та можливості

Крім усіх зовнішніх і внутрішніх нововведень, у таких кальянах передбачена можливість палити прилад на фруктах: у комплект моделей Hi-end входить спеціальна насадка для цього. Також у комплектації моделей можна знайти світлодіодне підсвічування, яке підкреслює затишок та плюси приладу.

Під час дегустації кальяну багатьох споживачів цікавить питання, яку тютюнову суміш можна і не можна використовувати. Для сучасних кальянів вибір тютюну, як і раніше, залишається індивідуальним рішенням, а нова конструкція приладу тільки підсилює і підкреслює улюблений смак.