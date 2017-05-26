Нацбанк оскаржить скасування ліквідації “Банку Михайлівського”

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

НБУ не погоджується з рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва, який 15 травня 2017 року ухвалив постанову, частково задовольнивши позов ТОВ “Екосіпан” і скасувавши рішення НБУ про віднесення ПАТ “Банк Михайлівський” до категорії неплатоспроможних та ліквідацію цього банку.

У Національному банку ще не отримували письмового рішення суду. Проте воно обов’язково буде оскаржено одразу після надходження – протягом десяти днів.