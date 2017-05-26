На спеціалізовану виставку «Деревообробка 2017» до Львова приїдуть представники з 25 країн світу

Традиційно наприкінці весни (30 травня – 2 червня ) у Львові відбувається знакова подія – спеціалізована виставка обладнання й інструменту для лісового господарства, деревообробної та меблевої промисловостей «Деревообробка».

Цього року задекларували свою участь у виставці майже 150 компаній; буде представлено більш ніж 410 брендів з 25 країн світу; 23% – нові учасники, з України, Польщі, Італії, Німеччини, Латвії, Естонії, Словенії, Фінляндії, Австрії.

Цьогорічна виставкова експозиція охопить широкий асортимент обладнання та матеріалів для обробки деревини і виробництва меблів, сучасні технології для української лісової галузі, модульні системи аспірації, обладнання лісосушильних камер, комплексні рішення з організації нових і модернізації діючих лісопильних цехів та деревообробних виробництв, великий вибір інструментів та розхідних матеріалів, програмний комплекс автоматизації меблевого виробництва, подрібнювачі вітчизняного виробництва, чималий асортимент високоякісної лакофарбової продукції для різних сфер застосування та багато іншого. Таким чином найбільший виставковий зал Західної України буде заповнений на 100%.

Окрім виставкових експозицій на цьогорічній ювілейній виставці «Деревообробка» передбачено: конференція «Можливості використання інструментів закупівельної групи при закупівлі круглих лісоматеріалів для деревообробників та спільної реалізації меблів для українських виробників», засідання Української асоціації деревообробного обладнання та нон-стоп презентації новинок.