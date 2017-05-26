На «Просторі Синагог» встановили цілодобовий пост охорони

«Простір Синагог» є цінною історичною пам’яткою міста Львова. Для нас важливо, щоб мешканці і гості міста, які відвідують цей простір, з належною пошаною і відповідальністю ставилися до цього об’єкту: не розпивали там спиртних напоїв, не вигулювали собак, не вчиняли різного року порушень. Тому було прийнято рішення встановити на «Просторі синагог» камеру відеоспостереження та цілодобовий пост охорони. Охорона вже працює. Встановлену камеру вже під’єднали до відеонагляду «Центру безпеки міста» і маємо можливість цілодобово бачити «Простір синагог», – розповів керівник ЛКП «Муніципальна дружина» Юрій Діль.

Нагадаємо, 4 вересня 2016 року у Львові відкрили «Простір Синагог» – це законсервовані залишки синагоги «Золота Роза», помаркований фундамент єврейського Будинку навчання (Бейт Гамідраш) та меморіальна інсталяція «Увіковічнення».

Три сакральні споруди («Золота Роза», Бейт Гамідраш та Велика міська синагога) були знищені у 1940-х роках, під час Голокосту. Після здобуття Україною незалежності ця ділянка у центрі міста занепадала. Тому було оголошено міжнародний архітектурний конкурс зі вшанування місць єврейської історії у Львові. У конкурсі на створення меморіального простору у єврейському кварталі переміг берлінський архітектор Франц Решке. Практичні роботи з втілення проекту розпочалися у липні 2015 року виставкою американського фотографа Джейсона Франциско «Золота Роза». За більш як рік вдалось законсервувати вцілілі залишки синагоги «Золота Роза»; облаштувати на її території дренажну систему; автентичний фундамент Бейт Гамідрашу було очищено від бетону та помарковано білим каменем; встановлено меморіальну інсталяцію «Увіковічнення» із цитатами мешканців Львова та людей, пов’язаних з містом, які були євреями; демонтовано літній майданчик сусіднього ресторану та висаджено нові дерева.