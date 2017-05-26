На Львівщині обікрали мешканця Запоріжжя, який заснув на лавці

Про це інформує Самбірський відділ поліції ГУНП у Львівській області

25 травня о 10.30 до Самбірського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на АЗС у селі Рудня Самбірського району викрали гроші.

Як з’ясували правоохоронці, 28-річний мешканець міста Запоріжжя, перебуваючи в Самборі заснув на лавці біля автошколи. Коли чоловік прокинувся, то виявив відсутність своєї сумки в якій були гроші, 2 мобільні телефони та паспорт громадянина України, виданий на його ім’я. Сума завданих збитків становить 151 895 гривень.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 185 ч. 3 кримінального кодексу України (Крадіжка), яка карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Усіх, кому щось відомо про цю подію або хто став її випадковим свідком, просять негайно повідомити про це в Самбірський відділ поліції або за оперативним номером 102.