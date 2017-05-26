На Дніпропетровщині зупинили фури зі сміттям зі Львова

Схоже, що на території Дніпропетровської області назріває ще один сміттєвий скандал.

Нагадаємо, що близько року жителі різних міст Дніпропетровщини фіксують на своїй території спроби утилізації відходів з Львівської області. Нещодавно фури зі сміттям зі Львова були виявлені недалеко від Кам’янського.

Як повідомляють співробітники головного управління Дніпропетровської області правоохоронці виявили дві фури, в яких знаходилося близько двадцяти тон відходів. Фури їхали у напрямку до Дніпра. Як було встановлено, водії повинні були розвантажити фури на одному з полігонів. Проте, усі полігони були закриті і не приймають побутові відходи, пише dnepr24.com.ua.