Львівська співачка просить допомогти знайти хлопця, який украв планшет її сина

Львівська співачка Ірина Федишин просить усіх небайдужих допомогти встановити особу хлопця, який викрав новий планшет у її сина. Про це Ірина Федишин написала на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора з нами трапилась неприємна історія(((. У мого синочка вкрали новий планшет, який подарували на День Народження! Злодія ми знайшли по камері спостереження, і ще й випадково сфотографували на свій телефон! Написали заяву у поліцію», – написала вона.



Співачка оприлюднила фото хлопця, який викрав планшет, і просить тих, хто його впізнає, повідомити їй у приватному повідомленні.