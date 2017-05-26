Киянин, що посягав на територіальну цілісність України, постане перед судом – прокуратура Львівщини

До суду скеровано кримінальне провадження відносно мешканця міста Києва, який посягав на територіальну цілісність і недоторканність України

За процесуального керівництва прокуратури області завершено досудове розслідування слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Львівській області та скеровано до суду кримінальне провадження за підозрою мешканця міста Києва у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Мешканця Києва звинувачують у тому, що він, вступивши з корисливих мотивів у злочинну змову з іншими громадянами, здійснив розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території України в порушення порядку, передбаченого Конституцією України, які були поєднані з розпалюванням національної ворожнечі.

При цьому окремі особи не реагували на вимоги співробітників поліції припинити незаконні та протиправні дії, спричинивши тілесні ушкодження двом працівникам правоохоронного органу.

За вчинення цього злочину злочинцю загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо інших осіб триває.