ЦНАП Грабовецької ОТГ щомісяця надає 500 послуг

Центр надання адміністративних послуг Грабовецької об’єднаної територіальної громади, який почав діяти 1 липня 2016 року, постійно збільшує кількість адміністративних послуг. Якщо тоорік ЦНАП надав 2210 адміністративних послуг на суму понад 221 тисячу гривень, то за три місяці цього року – вже 1181 адміністративну послугу на суму 124 115 грн. Про це інформує Офіс реформ у Львівському РВ АМУ.

Як розповіла керівник ЦНАПу Грабовецької ОТГ Леся Гнатишин, ЦНАП здійснює 10 послуг із державної реєстрації нерухомого майна і 5 послуг з питань місця реєстрації. Причому він обслуговує не лише мешканців Грабовецької громади, а й мешканців Стрия та навіть інших районів. І в майбутньому ЦНАП планує розширити кількість своїх послуг.

Як розповіла спеціаліст з економічних питань Грабовецької ОТГ Романна Лев-Караєва, в ОТГ уже розроблено проект реконструкції Народного дому, в якому розміщений ЦНАП. Планують зробити окремий вхід для ЦНАПу, що дозволить збільшити в ньому кількість працівників, а відтак і послуг.