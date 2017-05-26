Більше 1000 учасників пройдуть урочистою ходою у День Героїв

Свято Героїв – це день вшанування пам’яті всіх українців, що пожертвували власним життям у боротьбі за свободу та Незалежність України, це свято величі духу українських вояків – борців за волю України, які стали символом нездоланності Української Нації.

У неділю, 28 травня, на Львівщині відбудуться урочисті заходи із нагоди відзначення Дня Героїв, під час яких понад 1000 учасників пройдуть містом урочистою ходою, а 20 зведених хорів області виконають національний Гімн України біля пам’ятника провідника ОУН Степану Бандері, інформує прес-служба ЛОДА.

День Героїв розпочнеться об 11:00 годині із покладання квітів до пам’ятника головному командирові УПА генерал-хорунжому Романові Шухевичу у Білогорщі. Звідси візьме старт 18-та щорічна естафета «Вогонь пам’яті героїв» за участі студентів Львівського державного університету фізичної культури. Опісля відбудеться покладання квітів до могил Героїв на Личаківському кладовищі та чин панахиди.

Найбільшим дійством, що неодмінно запам’ятається кожному з учасників, стане урочиста хода, до якої приєднаються патріотичні, ветеранські та волонтерські організації, учасники АТО, родини Героїв Небесної Сотні, медики Майдану та учасники Революції Гідності, молодіжні громадські організації, ліцеїсти, школярі та студенти. О 13:15 годині на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку заплановане формування колони, яка пройде вулицями Львова до пам’ятника Степану Бандері.

У межах відзначення Дня Героїв з 10:00 у сквері «На валах» експонуватимуть виставку «Алея Героїв», а центральними вулицями міста пройдуть патрулі в одностроях українських збройних формувань періоду національно-визвольної боротьби, які вітатимуть зі святом львів’ян та гостей міста.

Львівська обласна державна адміністрація запрошує всіх охочих долучитися до урочистої ходи та вшанувати велич і звитягу українських Героїв.