З наступного тижня розпочнуться завершальні роботи з відновлення дорожнього покриття на вул. Богданівській

«На вул. Богданівській ЛМКП «Львівводоканал» проводив ремонтні роботи з прокладання нового каналізаційного колектора. До кінця цього тижня підрядна організація, яка проводила заміну колектора на замовлення ЛМКП «Львівводоканал», завершить усі ремонтні роботи, проведуть переврізки і введуть колектор у роботу, інформує прес-служба ЛМР.

Відповідно, з наступного тижня, ТзОВ «Онур» розпочне ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття, хідників, благоустрою території на місці проведення ремонтних робіт по заміні каналізаційного колектора», – розповів в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.

Нагадаємо, на вулиці Богданівській проводилися ремонтні роботи по заміні аварійної ділянки каналізаційного колектора від перехрестя по вул. Старознесенська – Тарасівська до церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Ремонтні роботи розпочалися з 6 лютого. Відповідно до проекту, тут проклали 249 погонних метрів каналізаційного колектора діаметром 800 мм, на глибині 3,5-4 метри.

Завдяки заміні каналізаційного колектора на вул. Богданівській, більше 250 будинків отримають централізоване каналізування.