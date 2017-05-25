У Ратуші відбулося урочисте нагородження переможців міських учнівських інтернет-олімпіад

Управління освіти Львівської міської ради четвертий рік поспіль проводить міські учнівські інтернет-олімпіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Львова за сприяння Національного університету «Львівська політехніка» з метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей, підвищення інтересу до поглибленого вивчення математики, української мови, фізики, біології, хімії, англійської мови та інформаційних технологій.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

«Так вже склалося, що Львів є столицею ІТ в Україні, і кожного року ми маємо 15% росту в цій прекрасній галузі. Новітні технології дають можливість сьогодні пізнавати світ, пізнавати себе і дай Бог, щоб ми всі з вами використовували планшети, телефони не для того, щоб бавитися, а для того, щоб вчитися, щоб ставати мудрішими. Для чого це потрібно? У світі все дуже швидко змінюється і дуже багато механічної роботи починають виконувати роботи, тому у світі починає з’являтися велика конкуренція за хорошу роботу і в цій конкуренції можуть бути тільки ті, хто найрозумніший, найталановитіший і найосвіченіший.

Шановні діти, якщо ви хочете бути власне такими і заробляти в 100 разів більше, ніж заробляють ваші батьки сьогодні, то ви повинні дуже багато вчитися. Адже коли ви будете самодостатніми, то будете себе впевненіше почувати у цьому світі тому, що ніхто не знає, що буде через 10 років. Тому ці олімпіади, які ми проводимо, насправді є дуже корисними і для вас, і для вчителів тому, що ми також усі вчимося. У мене сьогодні функція дуже почесна: нагородити кращих з кращих», – зазначив міський голова Андрій Садовий.

«До Дня міста Львова ми вшановуємо подяками, відзнаками кращих з кращих мешканців міста Львова, людей, які багато працюють. І цього року, подякую також вшановується Шаховська Наталія Богданівна, декан повної вищої освіти Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка». Її не було на урочистій сесії до Дня міста Львова, а сьогодні вона є»,- додав Андрій Садовий.

У 2016/2017 н. р. зареєструвалось до участі у інтернет-олімпіадах понад 5000 учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Львова та Львівської області.

За сприяння Національного університету «Львівська політехніка», ІТ компаній та Навчально-методичного центру освіти міста Львова проведено IV міську учнівську інтернет-олімпіаду з інформаційних технологій «IT Challenge». Олімпіада відбувається у три етапи. Для участі в інтернет-олімпіаді зареєструвалось 1740 учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, з них 39 учнів Львівської області.

Заключний етап проходив під гаслом «Розумне місто» у квітні 2017 року, участь у якому взяли 16 учасників.

Гран-прі отримав учень 10 класу Навчально-виховного комплексу «Школа – гімназія «Сихівська» Варнаков Максим із роботою «Poboguide» (Мобільна аплікація + робот).

Уже третій рік поспіль Львівський ІТ Кластер нагороджує переможців шкільної ІТ-олімпіади – IT Challenge. Цей рік не став винятком. Цьогоріч Максим Варнаков виборов головний приз від спільноти – стипендію у розмірі 10000 грн. Також переможець матиме нагоду навчатись у кращій ІТ-школі Львова – LITS, яка вручила йому сертифікат на безкоштовне навчання. Компанія Conscensia відзначила два проекти і нагородила авторів стипендіями у сумі 5000 та 2500 гривень. Втім найбільший приз здобула школа переможця НВК «Школа-гімназія «Сихівська». Кластер дарує їй новенький комп’ютерний клас. Це уже третя школа, котру спільнота забезпечила новим комп’ютерним класом.

«Освіта стала пріоритетним напрямком нашої діяльності. Ми оцінили як якісно ростуть учасники олімпіади та їхні проекти із року в рік, тому ми певні, що це найрозумніша інвестиція, яку може зробити наша спільнота» – додав СЕО Львівського ІТ Кластеру Степан Веселовський.

У II міській учнівській інтернет-олімпіаді з біології для учнів 8 класів ЗНЗ міста Львова взяли участь 493 учні загальноосвітніх закладів.

III міська учнівська інтернет-олімпіада з математики проходила для учнів 8-х та 10-х класів. Взяли участь 954 учні загальноосвітніх навчальних закладів міста Львова та області.

До участі у III міській учнівській інтернет-олімпіаді з англійської мови зареєстровано 1328 учасників 8-11 класів.

Вперше у 2016/2017 н. р. проведено інтернет-олімпіаду з української мови для учнів 7-х та 8-х класів. До участі у інтернет-олімпіаді зареєстровано 879 учнів ЗНЗ міста Львова.

Для участі у III міській учнівській інтернет-олімпіаді з фізики зареєструвалося 470 учнів 9 класів ЗНЗ міста Львова.

Інтернет-олімпіада з хімії проходила для учнів 9 класів. Для участі в олімпіаді зареєструвалося 306 учасників, взяли участь 214 учасників.

Загалом 50 учнів стали переможцями та призерами міських учнівських інтернет-олімпіад у 2016/2017 н. р.

Приємними та корисним призами чемпіонів потішили найактивніші ІТкомпанії Kind Geek, SoftServe, Perfectial, Glogal Logic, Symphony Solutions, N-IX та Sigma. Також школа LITS відзначила іще два цікаві проекти, а її авторам надала 50% знижку на начання.

Нагадаємо, на сесії ЛМР 18 травня 2017 року депутатами ЛМР затверджена «Програма підтримки обдарованої молоді м. Львова на 2017 рік», де передбачені кошти на придбання цінних подарунків для нагородження переможців міських учнівських інтернет-олімпіад з базових дисциплін.

«З метою підтримки обдарованої молоді ухвалою сесії Львівської міської ради було передбачено кошти на придбання подарунків для переможців Львівських міських інтернет-олімпіад. Окрім того, цією програмою передбачено кошти для того, аби виплатити премії тим учням, які мають гарні результати на ЗНО, тобто ті, хто отримає 200 балів з одного предмету зможе отримати премію в розмірі 2 тис. грн., з 2-ох предметів – 4 тис. грн., а з 3-ох предметів – 6 тис. грн. А також передбачено премії міської ради в розмір 10 тис. грн. для учнів, які стали переможцями всеукраїнських, міжнародних інтелектуальних конкурсів та олімпіад. Та передбачається співфінансування на можливість взяти участь у міжнародних, всеукраїнських інтелектуальних конкурсах. Тобто, ми зможемо відшкодувати 75% від вартості такої участі»,- додала Зоряна Довганик, в. о. начальник управління освіти ЛМР.