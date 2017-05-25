У неділю на Львівщині відзначать Свято Героїв

У неділю, 28 травня, на Львівщині відбудуться урочисті заходи із нагоди відзначення Свята Героїв.

Свято Героїв розпочнеться об 11:00 год із покладання квітів до пам’ятника головному командирові УПА генерал-хорунжому Романові Шухевичу у Білогорщі. Звідси візьме старт 18-та щорічна естафета «Вогонь пам’яті героїв» за участі студентів Львівського державного університету фізичної культури, інформує прес-служба ЛОДА.

Опісля, відбудеться покладання квітів до могил героїв на Личаківському кладовищі та чин панахиди.

Найбільшим дійством, що неодмінно запам’ятається кожному з учасників, стане урочиста хода. О 13:30 год на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться формування святкової колони.

Кульмінація святкування запланована на площі біля пам’ятника Степанові Бандері.

У заходах візьмуть участь керівництво області, патріотичні, ветеранські та волонтерські організації, учасники АТО, родини Героїв Небесної Сотні, медики майдану та учасники Революції Гідності, молодіжні громадські організації, ліцеїсти, школярі та студенти.

Свято відбудеться під гаслом “Слава Україні! Героям Слава!”

Нагадаємо, що з 10:00 год, у сквері «На валах» експонуватиметься виставка «Алея Героїв», а центральними вулицями міста проходитимуть святкові театралізовані патрулі в одностроях українських збройних формувань періоду національно-визвольної боротьби, які вітатимуть зі святом львів’ян та гостей міста та даруватимуть інформаційні листівки присвячені Дню Героїв.