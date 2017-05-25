У Львові відзначили День Європи на бронетанковому заводі

Сьогодні на Львівському бронетанковому заводі відбулися урочистості з нагоди Дня Європи. Презентацію бойової техніки та військової атрибутики поєднали із мистецькою частиною – виконанням європейської класичної та популярної музики у супроводі симфонічного оркестру під керівництвом відомої української диригентки Оксани Линів та виступами відомих львівських артистів і колективів.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

До участі у заході долучились представники дипломатичних, наукових та мистецьких кіл, учасники Революції Гідності, бійці АТО і їх рідні, а також міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ніхто не може забрати у людей бажання жити у відкритому і демократичному суспільстві. Це було рушійною силою Революції Гідності, і це також було рушійною силою європейців, які 60 років тому заклали основу Європейського Союзу. Україна прийняла рішення про європейську інтеграцію, і я хочу запевнити вас, що ви ніколи не будете на цьому шляху самотніми. Європейський Союз завжди підтримуватиме вашу країну, особливо зараз, коли ви стоїте перед великими економічними і соціальними викликами. Наша угода про Асоціацію уже відкрила нові можливості для українських підприємців. Щороку понад 3 тисячі українських студентів і науковців мають можливість навчатися, працювати і проводити дослідження у країнах Європейського Союзу. Це святкування відбувається в особливо важливий момент. Через кілька днів всі українці, які мають біометричний паспорт, отримають можливість подорожувати до 30 західноєвропейських країн без віз», – зазначив під час заходу глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.

Серед учасників заходу – «Галицький академічний хор», капела «Дударик», оркестр Академії сухопутних військ, оркестр «INSO-Львів», балет «Життя», артисти балету Львівської національної опери, Оксана Линів, Павло Табаков, Олег Лихач та інші. Загалом участь у відзначенні Дня Європи на Львівському бронетанковому заводі взяло участь понад 300 осіб.