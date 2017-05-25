Поряд із площею Кропивницького буде дитячий майданчик

Як повідомили у Галицькій районні адміністрації, поряд із площею Кропивницького буде збудовано новий дитячий майданчик. Проект його будівництва готують для подання на експертизу.

«Зараз на пл. Кропивницького тримають ремонтні роботи, які розпочалися в березні. Роботи виконує ПП «Луць». Триватимуть роботи до 1 серпня. На виконання цих робіт у бюджеті міста передбачено близько 1,5 млн. грн.

На площі замостять доріжки, облицюють стіни та усунуть різноманітні ушкодження, які виникли під час експлуатації площі.

Також поряд, біля площі, планують збудувати новий дитячий майданчик. Проект будівництва дитячого майданчика вже виготовлено, зараз його аналізують і готують для подання на експертизу. Після експертизи будемо оголошувати тендер на визначення виконавця робіт. Замовником робіт буде Галицька РА», – розповів Андрій Зозуля, в.о. голови Галицької районної адміністрації.

Нагадаємо, реконструкція площі Кропивницького – це минулорічний проект, переданий місту від обласної адміністрації.