Польська й українська молодь дискутувала про співпрацю та відносини між країнами

«Польща – Україна: разом в Європі» – під таким гаслом у середу, 24 травня, у Ряшівському Університеті, м. Ряшів, Республіка Польща, відбулися дебати за участі польських та українських студентів, які навчаються в польських навчальних закладах. Співорганізаторами заходу виступили воєвода Підкарпатський та Жешівський університет.

Із вітальним словом до українських студентів, які навчаються в Польщі, виступив перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський.

Студенти та експерти дискутували на такі теми як «Українсько-польські відносини, 25 років незалежності України», Польща та Україна – європейський контекст» та «Польща – Україна: транскордонна співпраця».

Серед головних підсумків дискусій – розуміння того, що комунікація, вміння розмовляти на складні теми та знаходити рішення, а також співпраця над спільними проектами – є запорукою плідного розвитку українсько-польських відносин.

Як зазначив Директор Східного департаменту міністерства закордонних справ України Герард Покрушинський, Україна займає центральне місце у роботі Східного департаменту Міністерства закордонних справ Республіки Польща. «Відносини між Україною та Польщею мають стратегічне значення не лише для Польщі та України, але й загалом для Європейського Союзу», – наголосив він.

У дебатах також взяли участь воєвода Підкарпатський Єва Леніарт, ректор Жешівського університету, професор Сильвестр Чопек, віцемаршалек Підкарпатського воєводства пані Марія Куровська, консул України в м. Люблін Світлана Горбовська та генеральний консул РП у Львові Рафал Вольський.