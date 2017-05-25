Опублікувано графік Еко-Бусів на травень-червень

Збір люмінесцентних ламп, батарейок та іншої техніки в Еко-Бусах здійснюють у рамках реалізації комплексної муніципальної програми поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування у Львові на 2013-2017 рр, затвердженої ухвалою ЛМР.
Графік Еко-Бусів на травень-червень 2017 року
|
№
|
Час
|
День
|
Місце
|
Адреса
|
травень
|
1
|
14:00-17:00
|
П’ятниця
|
05.05.
|
ТЦ “Сільпо”
|
вул. Широка, 87
|
2
|
10:00-13:00
|
Субота
|
06.05.
|
Міська рада
|
пл. Ринок, 1
|
3
|
14:00-17:00
|
П’ятниця
|
12.05.
|
ТЦ “Скриня”
|
вул. Городоцька, 179
|
4
|
10:00-13:00
|
Субота
|
13.05.
|
ТЦ “ВАМ”
|
вул. Б.Хмельницького, 214
|
5
|
14:00-17:00
|
П’ятниця
|
19.05.
|
ТЦ “ВАМ”
|
просп. Червоної Калини, 62
|
6
|
10:00-13:00
|
Субота
|
20.05.
|
“Наш край Експрес”
|
вул. Пасічна, 42
|
7
|
14:00-17:00
|
П’ятниця
|
26.05.
|
Фокстрот
|
вул. Княгині Ольги, 106
|
8
|
10:00-13:00
|
Субота
|
27.05.
|
ТЦ “Будинок меблів”
|
вул. Любінська, 92
|
червень
|
1
|
14:00-17:00
|
Четвер
|
01.06.
|
“Балатон”
|
вул. Гетьмана Мазепи, 11
|
2
|
14:00-17:00
|
П’ятниця
|
02.06.
|
ТЦ “Південний”
|
вул. Виговського, 100
|
3
|
14:00-17:00
|
П’ятниця
|
09.06.
|
ТЦ “ВАМ”
|
вул. Наукова, 35а
|
4
|
10:00-13:00
|
Субота
|
10.06.
|
Санта-Барбара
|
просп. Червоної Калини, 105
|
5
|
14:00-17:00
|
П’ятниця
|
16.06.
|
Личаківська райадміністрація
|
вул. Левицького, 67
|
6
|
10:00-13:00
|
Субота
|
17.06.
|
“Вопак”
|
вул. Широка, 64
|
7
|
14:00-17:00
|
П’ятниця
|
23.06.
|
ТЦ “Метро”
|
вул. Городоцька, 300
|
8
|
10:00-13:00
|
Субота
|
24.06.
|
ТЦ “ВАМ”
|
вул. Шевченка, 358
|
9
|
14:00-17:00
|
П’ятниця
|
30.06.
|
ТЦ “Арсен”
|
вул. Зелена, 147
|
10
|
10:00-13:00
|
Субота
|
01.07.
|
ТЦ “Арсен”
|
просп. Чорновола, 93