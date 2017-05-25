Опублікувано графік Еко-Бусів на травень-червень

Збір люмінесцентних ламп, батарейок та іншої техніки в Еко-Бусах здійснюють у рамках реалізації комплексної муніципальної програми поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування у Львові на 2013-2017 рр, затвердженої ухвалою ЛМР.

Графік Еко-Бусів на травень-червень 2017 року

Час

День

Місце

Адреса

травень

1

14:00-17:00

П’ятниця

05.05.

ТЦ “Сільпо”

вул. Широка, 87

2

10:00-13:00

Субота

06.05.

Міська рада

пл. Ринок, 1

3

14:00-17:00

П’ятниця

12.05.

ТЦ “Скриня”

вул. Городоцька, 179

4

10:00-13:00

Субота

13.05.

ТЦ “ВАМ”

вул. Б.Хмельницького, 214

5

14:00-17:00

П’ятниця

19.05.

ТЦ “ВАМ”

просп. Червоної Калини, 62

6

10:00-13:00

Субота

20.05.

“Наш край Експрес”

вул. Пасічна, 42

7

14:00-17:00

П’ятниця

26.05.

Фокстрот

вул. Княгині Ольги, 106

8

10:00-13:00

Субота

27.05.

ТЦ “Будинок меблів”

вул. Любінська, 92

червень

1

14:00-17:00

Четвер

01.06.

“Балатон”

вул. Гетьмана Мазепи, 11

2

14:00-17:00

П’ятниця

02.06.

ТЦ “Південний”

вул. Виговського, 100

3

14:00-17:00

П’ятниця

09.06.

ТЦ “ВАМ”

вул. Наукова, 35а

4

10:00-13:00

Субота

10.06.

Санта-Барбара

просп. Червоної Калини, 105

5

14:00-17:00

П’ятниця

16.06.

Личаківська райадміністрація

вул. Левицького, 67

6

10:00-13:00

Субота

17.06.

“Вопак”

вул. Широка, 64

7

14:00-17:00

П’ятниця

23.06.

ТЦ “Метро”

вул. Городоцька, 300

8

10:00-13:00

Субота

24.06.

ТЦ “ВАМ”

вул. Шевченка, 358

9

14:00-17:00

П’ятниця

30.06.

ТЦ “Арсен”

вул. Зелена, 147

10

10:00-13:00

Субота

01.07.

ТЦ “Арсен”

просп. Чорновола, 93