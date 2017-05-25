На сесію ЛМР запросять правоохоронців, які розслідують розкрадання комунального майна

На наступне пленарне засідання «літньої» сесії Львівської міської ради, запросять представників правоохоронних органів, які ведуть справи по факту розкрадання комунального майна.

Про це заявив секретар ради Анатолій Забарило, у відповідь на запит керівника фракції «Народний контроль» Валерія Веремчука, який нагадав, що ще минулого засідання закликав вислухати правоохоронців, які б змогли розповісти, на якому етапі перебуває розслідування «афери століття».

«Секретаріат ради обов’язкове запросить правоохоронні органи на засідання 8-ї сесії ЛМР», – пообіцяв Анатолій Забарило.