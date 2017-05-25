На п’ятницю і суботу синоптики прогнозують негоду

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 7 – 9° тепла, вдень 19 – 21° тепла.

В суботу, 27 травня, у Львові очікуються також місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 5 – 10° тепла, вдень 18 – 23° тепла.

У неділю, 28 травня:, прогнозують без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° тепла, вдень 20 – 25° тепла.