На Львівському бронетанковому заводі представили найсучасніші зразки бойової техніки

З нагоди відзначення Дня Європи, на Львівському бронетанковому заводі відбувся показ української військової техніки.

Гостям продемонстрували гасіння пожежі спецтехнікою, яку сконструювали на Львівському бронетанковому заводі, інформує прес-служба ЛОДА.

«Кабінет міністрів розробив дуже важливу програму щодо підвищення обороноздатності нашої держави і ми є серед тої кількості підприємств, які потрапили в цю програми. Зараз Львівський бронетанковий завод завантажений роботою практично на 100%. Враховуючи новостворені зразки техніки, я вважаю, що до кінця року Львівський бронетанковий завод буде забезпечений роботою» – зазначив директор Державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» Роман Тимків.