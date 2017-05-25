На Львівщині пройде естафета «Вогонь пам’яті Героїв» (програма)

У неділю, 28 травня, в межах відзначення Свята Героїв на Львівщині відбудеться традиційна легкоатлетична естафета «Вогонь пам’яті Героїв» за участю студентів Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Програма проведення естафети:

10:30 – прибуття та розташування на площі перед пам’ятником Р. Шухевичу в с. Білогорща;

11:00 – початок урочистості, покладання квітів;

11:05 – старт естафети;

11:45 – збір викладачів та працівників університету біля Меморіалу воякам УГА у м. Львові (місце поховання військовиків АТО);

12:20 – прибуття естафети;

12:25 – урочисте вшанування полеглих.